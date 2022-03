టీడీపీ మరో 40ఏళ్లు ప్రతిపక్షంలోనే; తుప్పు- పప్పు.. మీకా దమ్ముందా? ఏకిపారేసిన సాయిరెడ్డి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబును మరోమారు టార్గెట్ చేశారు. ఇటీవల కాలంలో మళ్ళీ నిత్యం చంద్రబాబును, లోకేష్ ను టార్గెట్ చేస్తున్న సాయిరెడ్డి టీడీపీ వ్యవస్థాపక దినోత్సవంపై షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపక దినోత్సవం సందర్భంగా 40 వసంతాల టిడిపి ప్రస్థానం లోగోను ఆవిష్కరించిన చంద్రబాబు తెలుగుదేశం పార్టీ నాడు ఎన్టీఆర్ స్థాపించిన ఉద్దేశాన్ని వెల్లడించి, టిడిపి 40 సంవత్సరాల ప్రస్థానం సందర్భంగా ఘనంగా వేడుకలు చేయాలని నిర్ణయించారు.

పప్పు దానికి కూడా పనికిరాడు; చంద్రబాబుకు దిక్కు తోచటం లేదు పాపం: సాయిరెడ్డి వ్యంగ్యం

Vijayasai Reddy said the TDP, which has completed 40 years, wants to be in the Opposition for another 40 years. Vijayasai Reddy said that the 2024 elections are the last fight for TDP.