ఏపీ సమస్యలపై అమిత్ షాతో భేటీ అయిన వైసీపీ ఎంపీలు... ఆ అంశాలపై ఏపీకి సహకరించాలని వినతి

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సమస్యలపై కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి అమిత్ షా తో వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీలు సమావేశమయ్యారు. వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ నాయకుడు విజయసాయి రెడ్డి, లోక్ సభా పక్ష నాయకుడు మిథున్ రెడ్డి అమిత్ షా తో భేటీ అయ్యారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అనేక సమస్యలపై కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా దృష్టికి తీసుకువెళ్లిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి కేంద్రం అందించాల్సిన తోడ్పాటుపై అమిత్ షా కు వివరించారు.

YCP MPs who met Amit Shah on AP issues appealed to co-operate. Home Minister Amit Shah drew attention to the flood situation in the state. Also Polavaram was requested to provide the increased estimated cost..