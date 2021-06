Bring back Rohini Sindhuri: కర్ణాటకలో మార్మోగిపోతోన్న తెలుగు ఐఎఎస్ అధికారిణి పేరు

Bengaluru

oi-Chandrasekhar Rao

బెంగళూరు: విధి నిర్వహణలో నిక్కచ్చిగా వ్యవహరిస్తూ, రాజకీయ నాయకులకు కొరుకుడుపడని కర్ణాటక కేడర్ తెలుగు ఐఎఎస్ అధికారిణి రోహిణి సింధూరి తాజా బదిలీ వ్యవహారం.. రోజురోజుకూ అనూహ్య మలుపులు తిరుగుతోంది. ఆమె పేరు ప్రస్తుతం కర్ణాటకలో మారుమోగిపోతోంది. రోజూ వార్తల్లో నిలుస్తోన్నారు. మైసూరు డిప్యూటీ కమిషనర్ (జిల్లా కలెక్టర్)గా పనిచేస్తోన్న రోహిణి సింధూరిని అకారణంగా బదిలీ చేశారనే ఆగ్రహావేశాలు మైసూరు జిల్లా ప్రజల్లో వ్యక్తమౌతోన్నాయి. ఆన్‌లైన్ వేదికగా దాని ప్రదర్శిస్తోన్నారు. మళ్లీ పాత పోస్టింగే ఇవ్వాలంటూ నినదిస్తోన్నారు.

English summary

Concerned Citizens of India have started a online campaign as Bring back Rohini Sindhuri, a former Mysuru Deputy Commissioner, after her transfer. The campaign launched on Friday on the online signature platform https://www.change.org/.