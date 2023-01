Bengaluru: ఇది బెంగళూరులో పరిస్థితి, జంటను కారులో వెంబడించి. కారు కెమెరాలో చిక్కిపోయారు!

ఇటీవల బెంగళూరులోని రోడ్ల మీద జరుగుతున్న కొన్ని పరిణామాలు చూస్తుంటే రోడ్డుపై నుంచి వెళ్లాలంటేనే ప్రజలు భయపడిపోతున్నారు. బెంగుళూరులో ఓ ముఠా డబ్బులు లూటీ చెయ్యడానికి కొత్త ఆటలు ప్రారంభించారు.

Bengaluru

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: ఇటీవల బెంగళూరులోని రోడ్ల మీద జరుగుతున్న కొన్ని పరిణామాలు చూస్తుంటే రోడ్డుపై నుంచి వెళ్లాలంటేనే ప్రజలు భయపడిపోతున్నారు. బెంగుళూరులో ఓ ముఠా డబ్బులు లూటీ చెయ్యడానికి కొత్త ఆటలు ప్రారంభించారు. ఇంత డేంజర్ యువకుల గురించి తెలుసుకున్న పోలీసులు సైతం ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

lady manager: బ్యాంకులో రూ. కోట్లు గోల్ మాల్ చేసిన మేడమ్, రెండు బ్రాంచ్ లో ఏం చేసిందంటే?

ఇటీవల విజయనగరంలో హిట్‌ అండ్‌ రన్‌, జ్ఞానభారతి నగర్‌లో బానాటే మీద ఓ యువకుడిని ఎత్తుకెళ్లిన కేసు లాంటి ఘటనలు బెంగళూరు ప్రజలను షాక్ కు గురి చేశాయి. తెల్లవారుజామున మూడు గంటల ప్రాంతంలో బెంగళూరులోని సర్జాపూర్ రోడ్డులో జరిగిన ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారడంతో ప్రజలు హడలిపోయారు.

ఓ జంట తెల్లవారుజామున 3 గంటల ప్రాంతంలో సర్జాపూర్ రోడ్డులో కారులో వెళ్తున్నారు. ఈ సమయంలో ఒక్కసారిగా ఎదురుగా ఒక బైక్ కారును ఢీకొనింది. వెంటనే కారులో ఉన్న జంటను డోర్ తెరవమని బైక్ లో వెళ్లిన వారు చెప్పారు. కానీ కారులో ఉన్న వాళ్లు మాత్రం కారు డోర్లు తీయలేదు. తరువాత దంపతులు కారును రివర్స్ చేసి అక్కడి నుంచి తప్పించుకున్నారు.

Wife: నువ్వు ఎంజాయ్ చెయ్యడానికి నా భార్య కావాలా ?, నువ్వు అంత మగాడివా రా ?, ఇద్దరూ క్రిమినల్స్!

Horrific incident reported on Sarjapur road near Sofas & More around 3 am today. Miscreant riders collided purposefully to a couple traveling in car. They chased the car for 5km till their society in Chikkanayakanahalli. Don't open your car in night. Use dash cam. @BlrCityPolice. pic.twitter.com/4QVYtBZ67B