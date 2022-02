Hijab: కాలేజ్ దగ్గర హంగామా, ధర్నాలు, హిజాబ్ ఎఫెక్ట్, 58 మంది విద్యార్థుల సస్పెండ్, దెబ్బకు దెబ్బ!

Bengaluru

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/ శివమొగ్గ: కర్ణాటక వ్యాప్తంగా అనేక ప్రాంతాల్లో ముస్లీం అమ్మాయిలు ఆందోళనకు దిగిన విషయం తెలిసిందే. హిజాబ్ లేకుండా మేము క్లాస్ రూమ్ లో అడుగు పెట్టమని కొందరు ముస్లీం అమ్మాయిలు తేల్చి చెప్పారు. హిజాబ్ తీసేయ్యాలని చెప్పడానికి మా తల్లిదండ్రులకే హక్కు లేదని, హిజాబ్ లు తీసేసి స్కూల్ కు, కాలేజ్ కు రావాలని అని చెప్పడానికి వీళ్లే ఎవరు ? అని ఇప్పటికే చదువుకుంటున్న ముస్లీం అమ్మాయిలు మండిపడ్డారు. మేము హిజాబ్ వేసుకుని కుర్చీలు, టేబుల్స్ మీద కుర్చుకుంటున్నామని, వాళ్ల నెత్తి మీద కుర్చోవడం లేదని ముస్లీం అమ్మాయిలు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

కావాలంటే పరీక్షలు రాయకుండా ఇంట్లో కుర్చుంటామని, హిజాబ్ లు తీసే ప్రసక్తే లేదని ముస్లీం అమ్మాయిలు పరీక్షలు బహిష్కరించడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. అయితే ఇదే సమయంలో హైకోర్టు ఆదేశాలను లెక్క చెయ్యకుండా హిజాబ్ లు వేసుకుని విద్యాసంస్థలకు వెళ్లిన 58 మంది ముస్లీం విద్యార్థులను విద్యాశాఖా అధికారులు సస్పెండ్ చెయ్యడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.

English summary

Hijab: As many as 58 students of a Karnataka school have been suspended after they held protests on Friday against restrictions on hijab in Shivamogga district of Shiralakoppa taluk.