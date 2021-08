Illegal affair: ఒకే ఇంట్లో భర్త, ప్రియుడు, డే షిఫ్ట్, నైట్ షిఫ్ట్ తో భార్య బిజీ, సూపర్ ఫిగర్ స్కెచ్ !

Bengaluru

బెంగళూరు: కుటుంబ సభ్యులు చూపించిన యువకుడిని పెళ్లి చేసుకున్న యువతి భర్తతో కొంత కాలం చక్కగా కాపురం చేసింది. భర్తతో కలిసి బెంగళూరులో నివాసం ఉంటున్న భార్య సంతోషంగానే జీవించింది. భర్త స్నేహితుడు కూడా అదే ఇంటిలో ఉంటున్నాడు. సొంతంగా ఆటో తీసుకుని నడుపుతున్న భర్త అతని స్నేహితుడికి సహాయం చెయ్యాలని ఉద్దేశంతో అతన్ని కూడా ఇంట్లో పెట్టుకున్నారు. ఒకే ఆటోను రాత్రి భర్త, పగలు అతని స్నేహితుడు నడుపుతున్నాడు. భర్త ఆటో తోలుతున్న స్నేహితుడు అతని భార్యతో యవ్వారం పెట్టుకున్నాడు. అంతే ఎర్రగా, బుర్రగా చూడటానికి అదిరిపోయే ఫిగర్ మీద కన్ను వేసిన భర్త స్నేహితుడు ఆమెను లైన్ లో పెట్టాడు. ఒకే ఇంట్లో ఉండటంతో ఎవ్వరికీ అనుమానం రాదని భార్య కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. పగలు మొత్తం భర్తను సంతోష పెడుతున్న భార్య రాత్రి అయితే ప్రియుడితో మస్త్ మజా చేసుకుంటూ పండగ చేసుకుంది. పూర్తిగా ప్రియుడి మోజులో పడిపోయిన భార్య ఆమె భర్తను చంపేయాలని డిసైడ్ అయ్యింది. ప్రియుడితో పాటు అతని సోదరుడిని లైన్ లో పెట్టిన భార్య పక్కాస్కెచ్ తో భర్తను చంపించింది.

Illegal affair: భర్తకు అరటి పండు, ప్రియుడికి జామపండు, మిడ్ నైట్ మసాలా, థ్రిల్లర్ సినిమా !

Illegal affair: Bengaluru police have cracked a case in which an autorickshaw driver was allegedly murdered by his wife and his friend, who were reportedly in an illicit relationship.