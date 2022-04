IT HUB: బెంగళూరులో పంజా విప్పిన కరోనా కేసులు, ఈస్ట్ జోన్ టాప్, అపార్ట్ మెంట్ లు, విల్లాల్లోనే ఎక్కువ!

Bengaluru

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: కరోనా వైరస్ పాజిటివ్ కేసులు మరోసారి పెరగడంతో ప్రజలు ఆందోళనకు గురౌతున్నారు. కరోనా వేవ్ థర్డ్ వేవ్ తగ్గిపోయిందని అందరూ అనుకుంటున్న సమయంలో మరోసారి కోవిడ్-19 పాజిటివ్ కేసులు పెరగడంతో ప్రజలు హడలిపోతున్నారు. ఐటీ హబ్ బెంగళూరులో మరోసారి కరోనా వైరస్ తాండవం చెయ్యడంతో బీబీఎంపీ అధికారులు అలర్ట్ అయ్యారు. ఈసారి బెంగళూరులోని మురికివాడల్లో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కావడంలేదని, అపార్ట్ మెంట్ లు, విల్లాల్లో కోవిడ్ పాజిటివ్ కేసులు ఎక్కువగా నమోదు అవుతున్నాయని తెలిసిందని బీబీఎంపీ ఆరోగ్యశాఖ అధికారులు అంటున్నారు. బెంగళూరు ఈస్ట్ లో కోవిడ్ పాజిటివ్ కేసులు ఎక్కువగా నమోదు అయ్యాయని అధికారులు తెలిపారు.

English summary

Bengaluru: Mahadevapura and East zones were major contributors to the 91 cases reported in the city on Thursday, while 85 more Covid cases were added to the tally on Friday.