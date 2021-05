Escape: టెర్రర్ గ్యాంగ్ రేప్, బెల్లెట్ రుచి చూపించిన బెంగళూరు పోలీస్, స్పాట్ లో వీరంగం, ఆరు మంది!

Bengaluru

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: విదేశీ యువతిని చిత్రహింసలు పెట్టిన రాక్షసులు ఆమెకు బతికుండగానే నరకం చూపించారు. ఢిల్లీ నిర్బయ ఘటన తరహాలోనే ఈ దారుణం జరగడం కలకలం రేపింది. నలుగురు కామాంధులు, ఇద్దరు మహిళలు కలిసి బాంగ్లాదేశ్ యవతి బతికుండగానే ఆమెకు నరకం చూపించారు. సామూహిక అత్యాచారం చేసిన తరువాత ఆ యువతి మర్మాంగంలో బీర్ బాటిల్ చెక్కేయడం, దానిని వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చెయ్యడంతో వైరల్ అయ్యింది. విచారణ కోసం సంఘటనా స్థానికి వెళ్లిన పోలీసుల మీద దాడి చేసిన నిందితులు తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. పోలీసుల జరిపిన కాల్పుల్లో ఇద్దరు నిందితులు గాయపడి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఎన్ కౌంటర్ జస్ట్ మిస్ కాండంతో మిగిలిన నిందితుల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెడుతున్నాయి.

Bengaluru: ఐటీ హబ్ లో విదేశీ యువతి గ్యాంగ్ రేప్, వీడియో వైరల్, మర్మాంగంలో బీర్ బాటిల్ తో ? షాక్ !

English summary

IT Hub: Two of the six people arrested in the Bengaluru rape and assault case were shot in the leg today when they allegedly tried to escape from the crime scene.