Mysuru Gang Rape : మెడికల్ విద్యార్థినిపై గ్యాంగ్ రేప్-విషమంగా బాధితురాలి పరిస్థితి-ఇంకా పట్టుబడని నిందితులు

కర్ణాటకలోని మైసూరులో 23 ఏళ్ల మెడిసిన్ విద్యార్థినిపై సామూహిక అత్యాచార ఘటన సంచలనం రేపుతోంది. దాదాపు నలుగురైదుగురు వ్యక్తులు ఆమెపై అత్యాచారానికి పాల్పడి ఉంటారని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. బాధితురాలి వాంగ్మూలం రికార్డు చేస్తే ఘటనకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ ఘటన జరిగి 24 గంటలు గడిచినా ఇప్పటికైతే పోలీసులు నిందితులను పట్టుకోలేకపోయారు. ప్రత్యేక పోలీస్ బృందాలు నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు.

English summary

Gang-rape on a 23-year-old MBA student in Mysore, Karnataka-Police suspect that about four to five people involved in rape incident. Currently her health condition seems to be critical.Police recorded her male friend statement,and SIT formed to inquiry this incident.