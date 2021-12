పక్క రాష్ట్రంలో 15-18 వయస్సు వారికీ వ్యాక్సిన్: నైట్ కర్ఫ్యూ: బోర్డర్ క్లోజ్: బూస్టర్ డోసులు కూడా

Bengaluru

oi-Chandrasekhar Rao

బెంగళూరు: కరోనా వైరస్‌కు చెందిన ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ కట్టు తప్పింది. రోజురోజుకూ ఈ వేరియంట్ బారిన పడుతున్న వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య పైపైకి ఎగబాకుతోంది. దేశంలో ఇప్పటిదాకా నమోదైన మొత్తం ఒమిక్రాన్ పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య 422కు చేరింది. ఏపీ, తెలంగాణ సహా మొత్తం 17 రాష్ట్రాల్లో వ్యాపించింది. ఈ వేరియంట్ వల్ల ఇప్పటిదాకా మరాణాలేవీ నమోదు కాలేదు. కొత్త సంవత్సరం వేడుకలను దృష్టిలో ఉంచుకుని పలు రాష్ట్రాలు ఆంక్షలను విధిస్తున్నాయి. నైట్ కర్ఫ్యూను అమల్లోకి తీసుకొచ్చాయి.

English summary

Vaccination will start for kids from 15 to 18 years of age in the state from 3 January. Section 144 will be imposed in the state from 28th Dec for ten days from 10PM to 6AM: Karnataka Health Minister Dr Sudhakar.