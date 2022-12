Love Jihad: ఎక్కడ మిస్ అయ్యింది ?, హైదరాబాద్ లవ్ జీహాద్ లింక్?, నెలలో ఉర్దూ నేర్చుకుని వచ్చి?

Bengaluru

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/రాయచూరు/హైదరాబాద్: ఒకే చోట యువతి, యువకుడు పని చేస్తున్నారు. కొంతకాలంగా పని చేస్తున్న యువతి, యువకుడు ప్రేయించుకున్నారు. ప్రేమికుల మతాలు వేరు. ప్రియుడిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి వీలులేదని ప్రియరాలి కుటుంబ సభ్యలు తేల్చి చెప్పారు. అయితే తరువాత సీన్ మత్తం మారిపోయింది. ఇంటి నుంచి పారిపోయిన యువతి ఆమె ప్రియుడిని పెళ్లి చేసకుని బుర్కాతో పోలీస్ స్టేషన్ కు రావడం కలకలం రేపింది. నెల రోజుల్లోనే హిందూ యువతికి ఉర్దూ నేర్పించి ఆమెను బలవంతంగా మతం మార్చారని, ఇది హైదరాబాద్ లవ్ జీహాద్ అని ఆమె కుటుంబ సభ్యులు మండిపడుతున్నారు.

Delivery boy: డెలవరీ బాయ్ కాదు, పచ్చి కామాంధుడు, మహిళను ఇంట్లోకి తోసేసి అసభ్యంగా?

English summary

Love: In Raichur, love Jihad has been accused again and it is suspected that Hyderabad has a link to it in Raichur in Karntaka