Politics: హైకమాండ్ ఎఫెక్ట్ ?, అక్కడి నుంచి పోటీ చెయ్యను, తేల్చి చెప్పిన మాజీ సీఎం, హాట్ టాపిక్!

Bengaluru

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/ మైసూరు: ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాల తరువాత కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం మీద కొందరు నాయకులు, కార్యకర్తలు మండిపడుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే విషయం దగ్గర నుంచి ఎన్నికల ప్రచారం చేసే విషయం వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం పూర్తిగా విఫలం అయ్యిందని ఆ పార్టీకి చెందిన కొందరు నాయకులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఢిల్లీలో ఎప్పటిలాగే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానంలోని పెద్దలు సమావేశం అయ్యి గాంధీల కుటుంబానికి మేము విధేయులు అని ప్రకటించేశారు. సోనియా గాంధీ నాయకత్వంలో మేము పని చేస్తామని తూతూ మంత్రంగా చెప్పేశారు.

పేరుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ చీఫ్ ఎవరు అని చర్చించడానికి సమావేశం అయినా చివరికి సోనియా గాంధీకి అందరూ జైజై అని చెప్పారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వంలో మార్పులు రావాలని డిమాండ్లు మొదలైనా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదని తెలిసింది. గాంధీలు లేని కాంగ్రెస్ పార్టీని కార్యకర్తలు చూడలేరని, గాంధీలు లేకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కలిసి ఉండటం సాధ్యం కాదని కేపీసీసీ చీఫ్ డీకే. శివకుమార్ ఇప్పటికే చెప్పారు. కాంగ్రెస్ పార్టీని అడ్డం పెట్టుకుని లాభం పొందాలని అనుకునేవాళ్లు మాత్రమే ఇప్పుడు ఆ పార్టీని విమర్శిస్తున్నారని, అధికార దాహం ఉన్న వాళ్లు మాత్రమే కాంగ్రెస్ పార్టీని వదిలేసి బయటకు వెళ్లిపోతున్నారని కేపీసీసీ చీఫ్, మాజీ మంత్రి, ట్రబుల్ షూటర్ డీకే శివకుమార్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

గాంధీలు లేని కాంగ్రెస్ పార్టీని అసలుసిసలైన కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు ఊహించుకోవడం చాలా కష్టం అని డీకే శివకుమార్ అంటున్నారు. అయితే అదే కర్ణాటక మాజీ సీఎం సిద్దరామయ్య మరో బాంబు పేల్చేశారు. వచ్చే సంవత్సరం జరగబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తాను చాముండేశ్వరి అసెంబ్లీ నియోజక వర్గం నుంచి పోటీ చెయ్యనని, తనకు రెండోసారి రాజకీయ భిక్ష పెట్టిన చాముండి నియోజక వర్గం ప్రజలు తనను ఎంతో ఆధరించారని, అయినా తాను ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నానని సిద్దరామయ్య చేప్పడం ఇప్పుడు కర్ణాటక రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.

Girl: ఒకే అమ్మాయిని ప్రేమించిన అదే స్కూల్ టీచర్లు, గ్రీన్ సిగ్నల్, ఒకరు హత్య, మరోకరు ఆత్మహత్యతో!

English summary

Politics: Former Karnataka CM Siddaramaiah on Sunday said he won’t contest the 2023 state polls from the Chamundeshwari seat, which he claims gave him a rebirth in politics.