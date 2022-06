Rains: ఐటీ హబ్ ప్రజలకు సినిమా చూపించిన వాన దేవుడు, గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్లీ ప్రతాపం చూపించాడు, దెబ్బకు !

Bengaluru

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: ఐటీ హబ్ ప్రజలకు వాన దేవుడు సినిమా చూపించాడు. గ్యాప్ ఇచ్చినట్లు ఇచ్చి మళ్లీ వాన దేవుడు మళ్లీ ప్రతాపం చూపించడంతో ప్రజలు నానా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ఐటీ హబ్ బెంగళూరు నగరంలోని అనేక ప్రాంతాలు వర్షం నీరు రోడ్ల మీదకు రావడంతో జలమయం అయ్యాయి. ఆదివారం ఉదయం నుంచి నగరంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో భారీ వానలు కురిశాయి. బెంగళూరులోని అనేక ప్రాంతాల్లోని లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఇళ్లలోకి వర్షం నీరు చేరిపోవడంతో జలమయం అయ్యాయి. మద్యాహ్నం కొంచెం విరామం ఇచ్చిన వానదేవుడు సాయంత్రం మళ్లీ ప్రతాపం చూపించాడు. బెంగళూరులో కొన్ని రోజులుగా కరుస్తున్న వర్షాల కారణంగా అనేక ప్రాంతాల్లోని రోడ్లు దెబ్బ తిన్నాయి. కుండపోత వానలతో విపరీతంగా ట్రాఫిక్ జామ్ కావడంతో ప్రయాణికుల నానా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. సోమవారం ఉదయం పలు ఐటీ కంపెనీల కార్యాలయాలు, విద్యాసంస్థలు ప్రారంభం కావడంతో నగరంలోని అనేక ప్రాంతాల ప్రజలు ట్రాఫిక్ లో చిక్కుకున్నారు.

English summary

Rain: Rains are expected to continue across several regions of Karnataka, according to the meteorological department, adding to apprehensions of downpours could potentially harm crops.