Wife: ప్రియుడితో మంచి రసపట్టులో ఉంటే భర్త ఎంట్రీ, తప్పించుకున్న ప్రియుడు ఏ గోడ దూకాడంటే ?

Bengaluru

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/అసోం: వివాహం చేసుకున్న తరువాత భార్య ఆమె మాజీ ప్రియుడితో శారీరక సంబంధం పెట్టుకుంది. వేరే రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రియుడు మళ్లీ ఐటీ హబ్ వెళ్లాడు. భర్త బయటకు వెళ్లిన వెంటనే అతని భార్య ప్రియుడికి ఫోన్ చేసి ఇంటికి రమ్మని చెప్పింది. ప్రియురాలితో ఎంజాయ్ చేస్తున్న ప్రియుడు టైమ్ మరిచిపోయాడు. ప్రియుడితో భార్య మంచి రసపట్టులో ఉన్న సమయంలో భర్త ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ప్రియురాలి భర్త నుంచి తప్పించుకుని పారిపోయిన ప్రియుడు పెద్ద కాంపౌడ్ గోడ దూకేశాడు. ప్రియురాలి భర్త నుంచి తప్పించుకున్న ప్రియుడు తాను ఎక్కడ ఉన్నానో తెలుసుకుని బిత్తరపోయాడు. చుట్టూ 10 మంది రావడంతో ప్రియుడికి తడిసిపోయింది.

Wife: Boyfriend caught by police after he was tried to escape from his girlfriends husband near HAL in Bengaluru city.