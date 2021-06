Vaccination camps: నోస్టాక్, సిటీలో ఈ రోజు కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ డ్రైవ్ కు బ్రేక్, అందుకే !

Chennai

oi-Mallikarjuna

చెన్నై: కరోనా వైరస్ మహమ్మారిని అరికట్టడానికి దేశవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ డ్రైవ్ కార్యక్రమానికి చెన్నైలో తాత్కాలికంగా బ్రేక్ పడింది. వ్యాక్సిన్ డోసులు అందుబాటులో లేకపోవడంతో చెన్నై సిటీలో వ్యాక్సిన్ డ్రైవ్ కార్యక్రమం నిర్వహించడం లేదని సంబంధిత అధికారులు అంటున్నారు. ఎక్కడెక్కడ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ డోసులు మిగిలి ఉన్నాయో లెక్కలు చూసిన తరువాత మళ్లీ వ్యాక్సిన్ వేసే ప్రక్రియ మొదలౌతుందని సంబంధిత అధికారులు అంటున్నారు. చెన్నై సిటీలోని పలు ప్రధాన ఏరియాలతో పాటు మార్కెట్లు, ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో సామాన్య ప్రజలకు కొన్ని రోజుల నుంచి కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ వేస్తున్నారు.

English summary

Vaccination camp: The Greater Chennai Corporation (GCC) will not conduct any vaccination camp on June 28 as it ran out of vaccine doses by June 27.