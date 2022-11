Cinema: వారం ముందు కూతురి పెళ్లి చేసింది, సినిమాల్లో నటిస్తానని చెప్పిన భార్య, క్లైమాక్స్ సీన్!

Chennai

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/ దిండిగల్: వివాహం చేసుకున్న దంపతులకు ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. కుమార్తెలతో కలసి దంపతులు చాలా సంతోషంగా జీవించారు. భార్య టిక్ టాక్ వీడియోలతో ఫేమస్ అయ్యింది. టిక్ టాక్ బ్యాన్ చేసిన తరువాత అప్పటికే సోషల్ మీడియాకు బానిస అయిన ఆమె ఇన్ స్టాగ్రామ్ రీల్స్ లో వీడియోలు చేసింది. ఇన్ స్టా రీల్స్ తో ఆమె ఇంకా ఫేమస్ అయిపోయింది. ఇన్ స్టా రీల్స్ లో పరిచయం అయిన స్నేహితుల సలహాతో ఆమె సినిమాల్లో నటించడానికి వెళ్లింది.

కొంతకాలంగా భర్త, కూతుర్లకు దూరంగా ఉంది. వారం రోజుల క్రితం కూతురి పెళ్లికి ఆమె వెళ్లింది. కూతురికి పెళ్లి చేసిన మహిళ మళ్లీ సినిమాల్లో నటించడానికి బయలుదేరిన సందర్బంలోనే ఆమె హత్యకు గురైయ్యింది.

English summary

Cinema: Husband killed his wife after she told that she is going to act in Tamil films in Tamil Nadu.