Chennai

oi-Srinivas Mittapalli

ఇటీవల చెన్నైలోని పద్మ శేషాద్రి బాలా భవన్ పాఠశాలలో కీచక టీచర్ లైంగిక వేధింపుల ఘటన మరవకముందే... చెన్నైలోని మరో స్కూల్లోనూ ఇదే తరహా ఘటన వెలుగుచూసింది. కామర్స్ టీచర్‌ గత కొన్నేళ్లుగా తమను లైంగిక వేధింపులకు గురిచేస్తున్నాడని ఆరోపిస్తూ ఓ ప్రైవేట్ స్కూల్‌కు చెందిన విద్యార్థినుల నుంచి పాఠశాల పూర్వ విద్యార్థుల సంఘానికి 500 మెసేజ్‌లు వచ్చాయి. ఫిర్యాదు చేసినవారిలో ప్రస్తుతం ఆ స్కూల్లో చదువుతున్న విద్యార్థినులతో పాటు మాజీ విద్యార్థినులు కూడా ఉన్నారు. దీన్ని స్కూల్ యాజమాన్యం దృష్టికి తీసుకెళ్లడంతో సదరు టీచర్‌పై వేటు పడింది.

English summary

Days after a schoolteacher in Chennai was suspended and arrested following multiple allegations of sexual harassment levelled by his students, students of another school in Chennai have come forward and accused a commerce teacher of having sexually harassed and intimidated them for years.