Illegal affair: ఇంట్లో భర్త శవం పెట్టుకుని ప్రియుడితో ఎంజాయ్ చేసిన ఆంటీ, కామపిచాచి క్లోజ్ !

Chennai

oi-Mallikarjuna

కురుక్ష్రేత్ర/ హర్యానా/ చెన్నై: మొదటి భార్యను వదిలేసిన వ్యక్తి రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. మొదటి భార్య లేని లోటును రెండో భార్యతో తీర్చుకుంటున్నాడు. భర్తతో కాపురం చేస్తున్న అతని రెండో భార్య సీక్రేట్ గా ఓ యువకుడిని సెట్ చేసుకుంది. ప్రియుడితో కలిసి ఆంటీ పిచ్చపాటిగా ఎంజాయ్ చేస్తోంది. భర్త బయటకు వెళ్లడం ఆలస్యం ఆమె ప్రియుడు ఇంట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చేస్తున్నాడు. పగటి పూట బెడ్ రూమ్ ఖాళీగా ఉండకుండా చేస్తున్న ఆంటీ ఆమె ప్రియుడు ఆ రూమ్ లో అంకితం అయిపోయారు. భార్య దొంగచాటు వ్యవహారం చుట్టుపక్కవాళ్లు గమనించి ఆమె భర్తకు సమాచారం ఇచ్చారు. తన భార్య వేరే వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుందని తెలుసుకున్న భర్త ఆమెను పట్టుకుని చితకబాదేశాడు. భర్త చితకబాదిన అతని భార్య బుద్దిమాత్రం మార్చుకోలేదు.

ఇటీవల ప్రియుడిని ఇంటికి పిలిపించుకున్న భార్య అతనితో బెడ్ రూమ్ లో రాసలీలలో మునిగిపోయింది. అనుకోకుండా ఇంట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన భర్త అతని భార్యను బెడ్ రూమ్ లో ప్రియుడితో చూడరాని పోజిషనల్ చూసి ఆవేశంతో ఊగిపోయాడు. ప్రియుడితో కలిసి భార్య ఆమె భర్తను కత్తితో పొడిచి దారుణంగా చేంపేసి ఇంట్లోనే పాతిపెట్టి ఫ్లోరింగ్ కు ప్లాస్టింగ్ చేసి చేతులు దులిపేసుకున్నారు. 20 రోజుల తరువాత భర్త హత్యకు గురైన విషయం వెలుగు చూడటం ఆ ప్రాంతంలో కలకలం రేపింది.

English summary

Illegal affair: The Kurukshetra police arrested a woman for allegedly killing her husband with the help of her paramour, and later burying his body in their house.