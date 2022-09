ప్రధాని మోడీ పుట్టినరోజు వేడుకలు.. ఆ చిన్నారులకు బంగారు ఉంగరాలు కానుకలు; ఎక్కడంటే!!

Chennai

oi-Dr Veena Srinivas

భారతీయ జనతా పార్టీ తమిళనాడు యూనిట్ సెప్టెంబర్ 17 న ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని బంపర్ ప్రకటన చేసింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ జన్మదినం రోజు పుట్టిన నవజాత శిశువులకు బంగారు ఉంగరాలు బహుమతిగా ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. అంతేకాదు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పుట్టినరోజు 72వ జన్మదినం సందర్భంగా 720 కిలోల చేపలను పంపిణీ చేయడం వంటి ఇతర కార్యక్రమాలను కూడా నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది.

English summary

TamilNadu BJP has decided to gift gold rings to girls born on PM Modi's birthday. Fisheries Minister L Murugan has announced gold rings will be given to newborn babies tomorrow at RSRM Hospital in Chennai.