sister: శాడిస్టు సిస్టర్, కోట్ల రూపాయల ఆస్తి, అన్నను కిడ్నాప్ చేసి ఏం చేసిందంటే?, ఆంటీ కొడుకు!

భూస్వామి ఆస్తి ఆయన కుమారుడికి వచ్చింది. తనకు ఆస్తిలో, ఇంటిలో, బంగారంలో వాటా కావాలని చెల్లెలు డిమాండ్ చేసింది. ఆస్తిలో భాగం ఇవ్వడానికి ఆమె అన్న నిరాకరించాడు.

చెన్నై/ తిరుపూర్/ బెంగళూరు: భూస్వామికి కొడుకు, కూతురు ఉన్నారు. కూతురికి గ్రాండ్ గా పెళ్లి చేసి అత్తారింటికి పంపించారు. కూతురు కొడుక్కి పెళ్లి వయసు వచ్చింది. భూస్వామి మనుమడు పొలిటికల్ లీడర్. అనారోగ్యంతో భూస్వామి చనిపోయాడు. తండ్రి చనిపోవడంతో ఆ భూస్వామి ఆస్తి ఆయన కుమారుడికి వచ్చింది. తనకు ఆస్తిలో, ఇంటిలో, బంగారంలో వాటా కావాలని చెల్లెలు డిమాండ్ చేసింది. అయితే ఆస్తిలో భాగం ఇవ్వడానికి ఆమె అన్న నిరాకరించాడు.

అన్నను కిడ్నాప్ చేసిన చెల్లెలు అతనికి నరకం చూపించింది. అన్న దగ్గర ఆస్తి పత్రాల్లో సంతాకాలు చేపించుకుని తరువాత వేరే రాష్ట్రంలో మద్యం వ్యసనం ఉన్న బానిసలు, మానసిక వ్యాధితో బాధపడున్నన వారు ఉంటున్న మెంటల్ ఆసుపత్రిలో అన్నను అతని సొంత చెల్లెలు చేర్పించడం కలకలం రేపింది.

English summary

Chennai: The younger sister kidnapped and tortured her own elder brother for property worth crores of rupees. After confiscating the property, Brother was admitted to a mental hospital.