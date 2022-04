Wife: ఆరు హత్యలు, ఫేమస్ రౌడీషీటర్ మిస్సింగ్, సుబ్బలక్ష్మి w/o late అని రాసింది, మ్యాటర్ లీక్, మరిదితో!

Chennai

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/ విరూద్ నగర్: రౌడీషీటర్ గా పేరు పొందిన వ్యక్తి ఆ ప్రాంతంలోని ప్రజలకు నిద్రలేకుండా చేశాడు. ఆరు హత్యలు చేసిన ఆ రౌడీషీటర్ మీద ఇప్పటికే డజనుకు పైగా క్రిమినల్ కేసులు నమోదు అయ్యాయి. రౌడీషీటర్ కు భార్య ఉంది. రౌడీషీటర్ కు చెల్లెలితో పాటు బంధువులు కూడా ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లోనే ఉన్నారు. హత్య కేసులతో పాటు అనేక కేసులు వాయిదాలకు వెళ్లి వస్తున్న రౌడీషీటర్ నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం ఒక్కసారిగా మాయం అయ్యాడు. పోలీసులు రెండు సంవత్సరాలు పాటు అతని కోసం గాలించినా అతని ఆచూకి చిక్కలేదు.

రౌడీషీటర్ కనపడటం లేదని అతని కుటుంబ సభ్యులు కేసు పెట్టకపోవడంతో ధరిద్రం పోయిందని స్థానిక పోలీసులు సైలెంట్ అయిపోయారు. ఇటీవల రౌడీషీటర్ భార్య, ఆమె అడపడుచు మధ్య డబ్బు విషయంలో తేడాలు వచ్చాయి. తన భర్త దగ్గర తన ఆడపడుచు భారీ మొత్తంలో డబ్బులు తీసుకుందని, డబ్బు తిరిగి ఇవ్వడం లేదని పోలీసు కేసు పెట్టింది. రౌడీషీటర్ భార్యను, ఆ రౌడీ చెల్లెలిని పోలీసులు స్టేషన్ కు పిలిపించారు. ఆ సమయంలో లిఖితపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చెయ్యాలని ఎస్ఐ రౌడీషీటర్ భార్యకు చెప్పాడు.

ఆ సమయంలో రౌడీషీటర్ భార్య ఆమె భర్త పేరు ముందు దివంగత అని రాయడంతో ఎస్ఐ షాక్ అయ్యాడు. రౌడీషీటర్ చనిపోయాడా ?, ఎలా చనిపోయాడు ?, ఎవరు చంపేశారు ?, అతను చనిపోయినట్లు పోలీసు రికార్డుల్లో లేదని ,ఆ విషయం ఇంత వరకు బయటకు రాలేదు కదా అంటూ ఆరా తీశాడు. భార్య చేసిన చిన్నపొరపాటుతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. రౌడీషీటర్ హత్య కేసులో నాలుగు సంవత్సరాల తరువాత అతని భార్య, ఆమె సోదరి భర్త పేరు బయటకు రావడంతో పోలీసులతో పాటు రౌడీషీటర్ కుటుంబ సభ్యులు హడలిపోయారు. రౌడీషీటర్ ను ఎందుకు హత్య చేశారు అనే విషయాన్ని అతని భార్య నోటి నుంచి పిన్ టూ పిన్ బయటకులాగేశారు.

English summary

Wife: The murder of an absconding history-sheeter was revealed with just one word mentioned in a petition written by the wife of the deceased.