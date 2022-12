Beauty tips: మిగలపండిన అరటిపండ్లు పారెయ్యకండి: ఇలా వాడితే ముఖానికి అందం, జుట్టుకు ఆరోగ్యం!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

చాలామంది అరటి పండ్లను కొనుగోలు చేసి, అవి మిగల పండితే తినకుండా పారేస్తూ ఉంటారు. అయితే అరటి పండ్లలో పోషకాలను తెలుసుకుంటే, అరటి పండ్లు మన చర్మానికి, జుట్టుకు ఎలాంటి ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తాయి తెలుసుకుంటే కచ్చితంగా అరటి పండ్లను పడేయకుండా వాడుకుంటారు. అరటి పండ్ల లోనే కాదు అరటి తొక్క లో కూడా అమోఘమైన ప్రయోజనాలు ఉంటాయన్న విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పొచ్చు.

English summary

Do not throw away leftover overly riped bananas. It is said that if they are used as face mask, the skin will be beautiful and the hair will be healthy with hair mask with bananas.