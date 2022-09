Feature

oi-Dr Veena Srinivas

మీ పిల్లలు స్మార్ట్‌ఫోన్ లతో ఆడుకుంటున్నారా? ఫోన్లో టకటకా యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేస్తున్న, ఆటలు ఆడుకుంటున్న పిల్లల్ని చూసి మీరు తెగ ముచ్చట పడుతున్నారా? శుభ్రంగా ఒక దగ్గర కూర్చొని బుద్ధిగా ఫోన్లో ఆడుకుంటున్నారని సంబర పడుతున్నారా? అయితే మీరు ఒక విషయం గుర్తించటం లేదు అని చెబుతున్నారు వైద్యులు. మొబైల్ ఫోన్ లతో పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారని సంబర పడొద్దని, దాని వల్ల పిల్లల ఆరోగ్యం పాడవుతుందన్న విషయాన్ని గుర్తించాలని హెచ్చరిస్తున్నారు.

English summary

Are your kids addicted to smartphones? if yes, doctors say that the health of the children is in danger. It has been warned that children are more likely to use phones, which can lead to obesity and other health problems.