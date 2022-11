health tips:10రోజుల్లో బరువు తగ్గాలి అనుకుంటున్నారా? ఇది చదివాక నిర్ణయం మీదే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

చాలామంది ఒబేసిటీ తో బాధపడుతూ ఉంటారు. బరువు తగ్గాలని రకరకాల ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉంటారు. కఠినమైన ఉపవాసాలు చేస్తూ బరువు తగ్గాలని ప్రయత్నిస్తుంటారు. కఠినమైన వ్యాయామం చేస్తూ త్వరగా బరువు తగ్గాలని నానా తంటాలు పడుతుంటారు. ఇక ఎక్కడైనా పది రోజుల్లో బరువు తగ్గుతారు అంటే దానిపై విపరీతంగా ఫోకస్ పెట్టి వాళ్లు చెప్పినవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. అయితే ఈ విధంగా పది రోజుల్లోనే బరువు తగ్గాలని అనుకోవడం అత్యాశ అని, అంతకు మించి డేంజర్ అని చెబుతున్నారు వైద్యనిపుణులు.

English summary

Want to lose weight in 10 days? It is said that the idea of losing weight in a short period of time is not good, but one should try to lose weight slowly by changing the way of life.