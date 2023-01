health tips: ఉపవాసం.. మీ ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే సాధనం; ఎన్నో అనారోగ్యాలకు ఉపశమనం!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

చాలా మంది కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి రోజుల్లో ఉపవాసాలు ఉంటుంటారు. అయితే ఉపవాసం తో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని, ఒక క్రమ పద్దతిలో ఉపవాసం చేస్తే మంచిదని అంటున్నారు. ఉపవాసంతో అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని అనేక అధ్యయనాలు వెల్లడించాయి. అప్పుడప్పుడు ఉపవాసం ఉండటం శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తుందని చెప్పబడింది. ఉపవాసంతో మన శరీరానికి జరిగే మంచి పెరుగుతుందని, చెడు తగ్గుతుందని సూచించబడింది. అసలు ఇంతకీ ఉపవాసం చేస్తే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి అనేది ప్రస్తుతం మనం తెలుసుకుందాం.

English summary

It is said that fasting is a good tool for your health. Fasting not only keeps BP and sugar under control but also increases lifespan. Fasting works wonders in curing many ailments.