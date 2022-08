health tips: థైరాయిడ్ సమస్యతో విపరీతంగా బరువు పెరిగారా? త్వరగా తగ్గాలంటే తీసుకోవాల్సిన ఆహారమిదే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రస్తుతం సమాజంలో చాలామంది థైరాయిడ్ సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. థైరాయిడ్ సమస్య వల్ల విపరీతంగా బరువు పెరుగుతూ, తద్వారా అనేక అనారోగ్యాలకు గురవుతున్నారు. హైపో థైరాయిడిజం బారినపడిన వారిలో బరువు పెరగడం ప్రధానంగా కనిపిస్తుంది. అలాంటి వారు బరువు తగ్గాలంటే ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలని చెప్తున్నారు వైద్యులు.

English summary

Doctors suggest that people who have gained excessive weight due to hypo thyroid problems can lose weight quickly if they consume foods that contain iodine, fiber, selenium, copper and omega3 fatty acids.