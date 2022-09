health tips: ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే రోజుకు ఎన్నిసార్లు తినాలి? ఆయుర్వేదం ఏం చెప్తుందంటే!!

Feature

ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి భోజనం చేయడం ఎంత అవసరమో, ఏ సమయంలో భోజనం చేయాలి? రోజుకు ఎన్ని సార్లు భోజనం చేయాలి? ఆహారాన్ని ఏ విధంగా తీసుకోవాలి? వంటి అనేక నియమాలను తెలుసుకోవడం కూడా అంతే అవసరమని ఆయుర్వేద వైద్యులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుత కాలంలో విపరీతంగా బరువు పెరుగుతున్న చాలామంది, బరువును నియంత్రించడం కోసం ఉత్తమ ఆహారం పూర్తిగా శ్రద్ధ పెడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో వారు సమతుల ఆహారం తీసుకోకపోతే అనారోగ్యం బారిన పడతారని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇక ఇదే సమయంలో అతిగా ఆహారం తీసుకున్నా అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయని చెబుతున్నారు.

How important is eating to stay healthy and at what time? How many times a day to eat? How should food be taken? Ayurvedic doctors say that many rules for healthy diet.