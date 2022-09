health tips: ప్రతీ ముగ్గురిలో ఒకరికి మెడనొప్పి సమస్య; కారణాలివే, చెయ్యాల్సిందిదే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

మీరు ఎప్పుడైనా విపరీతమైన మెడనొప్పి తో ఇబ్బంది పడ్డారా? ముఖ్యంగా సాఫ్ట్ వేర్ జాబ్ లు, డెస్క్ జాబ్ లు చేసేవాళ్ళు వారి కూర్చునే భంగిమ వల్ల, అలాగే ఆధునిక జీవితంలోని స్థిరమైన ఒత్తిళ్ల కారణంగా మెడ సంబంధిత సమస్యలకు ఎక్కువగా లోనవుతున్నారు. మీరు నిరంతరం మెడ నొప్పి లేదా ఇతర మెడ సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారైతే, చాలా మెడ సమస్యలకు కారణాలు ఏమిటి అనేది తెలుసుకోవడం కూడా అవసరం.

English summary

Neck pain is now a major problem for one in three people. It is said that this problem is caused by sitting in the wrong posture among those who work sitting for long hours. Doctors also suggest what to do to prevent it.