health tips: అర్దరాత్రి నిద్ర లేస్తున్నారా? తరచూ నిద్రాభంగం జరిగితే నిర్లక్ష్యం చెయ్యకండి.. ఎందుకంటే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

నిద్ర.. మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు అని చెప్పడానికి అత్యంత ముఖ్యమైనది. ఆరోగ్యకరమైన జీవనవిధానంలో నిద్ర కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ప్రతిరోజూ కనీసం 7 నుంచి 8 గంటలు నిద్ర పోయిన వారు ఆరోగ్యంగా ఉంటారని వైద్యులు చెబుతున్నారు. అలా ఎప్పుడు పడితేఅప్పుడు నిద్ర పోవటం కూడా మంచిది కాదని చెప్తున్నారు. పడుకున్న తర్వాత మధ్యలో ఎటువంటి నిద్ర బంధాలు లేకుండా నిద్ర పోగలగడం ఆరోగ్యవంతుల లక్షణమని చెబుతున్నారు. అయితే మన జీవనశైలి, పరుగుల ప్రపంచంలో పని ఒత్తిడి కారణంగా చాలామంది నిద్రకు దూరమవుతున్నారు.

English summary

Many are struggling to get a good night's sleep. majority of people Wake up in the middle of the night and have trouble with sleeplessness often. But doctors said that carelessness is not good when it comes to sleep.