health tips: టమాటాలే అని తక్కువగా చూస్తున్నారా? ఆరోగ్యం కాపాడటంలో వాటివిలువ తెలిస్తే అవాక్కవుతారు!!

oi-Dr Veena Srinivas

టమాటాలు... ఇవి లేనిదే వంటింట్లో వంట చేసే మహిళలకు పూట గడవదు. నిత్యం కూరలలో చాలా ఇళ్లలో టమాటాలు ఒక భాగంగా ఉంటాయి. ఇంట్లో టమాటాలు లేకపోతే, కూరగాయలు లేనట్టుగా బాధపడే మహిళలు చాలామంది ఉన్నారు. అటువంటి టమాటాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచి చేస్తాయి అనే విషయాలు చాలా మందికి తెలియదు. ఈ కథనంలో మన ఆరోగ్యానికి టమాటాలు ఏ విధంగా మేలు చేకూరుస్తాయి? టమాటా లో ఉండే పోషక విలువలు మన ఆరోగ్యానికి ఏ విధంగా దోహదం చేస్తున్నాయి? అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం.

English summary

Are you underestimating the fact that tomatoes are used all the time at home? You will be surprised if you know tomatoes value in maintaining health. Tomatoes play a vital role in controlling BP and preventing heart disease.