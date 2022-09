Betel leaf: భోజనం తర్వాత తమలపాకు తీసుకుంటున్నారా.. అయితే ఇవి తెలుసుకోవాల్సిందే..

Feature

oi-Chekkilla Srinivas

చాలా మంది భోజనం అనంతరం తమలపాకులు తీసుకుంటారు. మరి భోజనం తర్వాత తమలపాకులు తింటే మంచిదేనా.. అంటే మంచిదే అని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఈ ఆకులు ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలను దూరం చేస్తాయి. అందుకే మన తాతలు, ముత్తాల కాలం నుంచి వీటిని ఉపయోగిస్తూ వస్తున్నారు. తమలపాకులు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయని ఇటీవల పలు అధ్యయనాలు వెల్లడించాయి. కాబట్టి టైప్ 2 డయాబెటిక్ రోగులు కూడా దీనిని తీసుకోవచ్చు.

English summary

Betel leaves have many benefits for the body. Experts say that it is good to eat betel leaf after meals.