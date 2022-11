wife and husband relationship: భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలకు ముఖ్యకారణాలివే.. వీటి విషయంలో జాగ్రత్త!!

Feature

ఇటీవల కాలంలో భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. చిన్న చిన్న మనస్పర్ధలకే నువ్వెంత అంటే నువ్వెంత అనే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇక విడాకులు తీసుకుంటున్న వారి సంఖ్య కూడా రోజురోజుకు ఆందోళనకరంగా పెరుగుతోంది. భార్యా భర్తల మధ్య సఖ్యత లోపించడానికి అసలు కారణం ఏంటి? ఎక్కడ భార్యాభర్తలు సర్దుకోలేకపోతున్నారు? ఎందుకు కలిసి జీవితాన్ని సాగించలేకపోతున్నారు? వంటి అనేక విషయాలను ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

Not being able to understand each other, not being able to allocate time, dominantion can be said to be the important reasons for quarrels between husband and wife. If you are careful about these three things, the bond between husband and wife will be strong.