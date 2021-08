Guntur

oi-Srinivas Mittapalli

గుంటూరులో బీటెక్ విద్యార్థిని హత్య సంచలనం రేపుతోంది. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం రోజున పట్టపగలు,నడిరోడ్డుపై యువతి హత్యకు గురవడం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. గుంటూరు జీజీహెచ్‌లో మృతురాలు రమ్య మృతదేహాన్ని హోంమంత్రి మేకతోటి సుచరిత పరిశీలించారు. బీటెక్ విద్యార్థిని రమ్య హత్య ఘటన ఎంతో బాధాకరమని వ్యాఖ్యానించారు. ఆమె కుటుంబ సభ్యులను ఓదార్చారు.రమ్య హత్య ఘటన తెలిసి సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి చలించిపోయారని.. ఘటన గురించి వివరాలు తెలుసుకున్నారని వెల్లడించారు.

English summary

Home Minister Mekatoti Sucharitha visited Guntur GGH and talked to the family members of Ramya,who stabbed to death by an unknown person in Guntur on Sunday.She said govt will take care of her family and provide all the assistance they need.