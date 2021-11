గృహ హక్కు రగడ: జగన్ 1500 కోట్ల రాబడి స్కెచ్ .. ఆ డబ్బులు ఎవరూ కట్టొద్దన్న లోకేష్

Guntur

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సంపూర్ణ గృహ హక్కు పథకం వివాదాలకు కేంద్రంగా మారుతోంది. గతంలో తీసుకున్న లోన్లు ఇప్పుడు చెల్లించాలని జగన్ సర్కార్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గత ప్రభుత్వాల హయాంలో రుణాలు తీసుకున్న లబ్ధిదారులపై ఒత్తిడి తీసుకురావడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతున్న వైసీపీ సర్కార్ ఇళ్ల లబ్ధిదారుల నుంచి ముక్కుపిండి మరీ వసూలుకు రంగం సిద్ధం చేసిందని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చర్చ జరుగుతోంది.

English summary

Nara Lokesh said that Jagan had sketched out a revenue of Rs 1,500 crore and was trying to collect money from the poor with name of gruha hakku. Lokesh expressed impatience that the people were being oppressed by jagan.