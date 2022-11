ఒక్కడివే వచ్చినా సరే.. 100 మందితో వచ్చినా సరే..!!

Guntur

oi-Garikapati Rajesh

బ్రహ్మనాయుడు, నాయకురాలు నాగమ్మల వారసత్వాన్ని పుణికిపుచ్చుకున్న పల్నాడు రాజకీయ నాయకులు వేర్వేరు పార్టీల్లో ఉండి హోరాహోరీగా ఢీకొడుతుండటంతో ఇక్కడి వాతావరణంతోపాటు రాజకీయ వాతావరణం కూడా ఎప్పుడూ వేడిగానే ఉంటుంది. ఏపీ రాజకీయం ఒక ఎత్తయితే.. పల్నాడు రాజకీయం మరో ఎత్తు. మాచర్ల, గురజాల నియోజకవర్గాల్లో సంవత్సరం పొడవునా పరిస్థితి అత్యంత ఉద్రిక్తంగా ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఏ క్షణం ఏం జరుగుతుందో అర్థం కానంత ఉత్కంఠ అక్కడ నెలకొంటుంది.

English summary

The political climate of Palnadu is always hot as the political leaders of Palnadu are in different parties and are clashing with each other, who have nurtured the legacy of Brahmanaidu and leader Nagamma.