రమ్య హత్యకేసు.. ఉద్రిక్తత : ఎవరి బిడ్డైనా ఒకటే; నా కొడుక్కి తగిన శాస్తి జరగాల్సిందేనన్న నిందితుడి తల్లి

Guntur

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో బీటెక్ విద్యార్థిని రమ్య హత్యోదంతం కలకలం రేపిన విషయం తెలిసిందే. గుంటూరు జిల్లా కాకాణిలో నడిరోడ్డుపై బీటెక్ విద్యార్థిని రమ్యను శశి కృష్ణ నిందితుడు అత్యంత దారుణంగా హతమార్చాడు. ఇంటి నుండి సమీపంలోని ఒక షాప్ కి వెళ్లిన సమయంలో శశి కృష్ణ అనే యువకుడు షాపు వద్ద ఆమెతో గొడవకు దిగి కత్తితో దాడి చేసి పరారయ్యాడు. విచక్షణారహితంగా రమ్యపై దాడి చేసిన నేపథ్యంలో స్థానికులు ఆసుపత్రికి తరలించే లోపే రమ్య మృతి చెందింది . ఇక హత్య ఘటనపై ప్రతిపక్ష టీడీపీ నేతలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

English summary

Police have arrested Ramya murder accused Shashi Krishna and are investigating the case in more depth. Recently, Shashi Krishna's mother reacted to the murder of B.Tech student Ramya. Shashi Krishna's mother said that it was wrong for her son to kill the girl and that it was not correct to do so. She was of the opinion that appropriate punishment should be meted out for her son's act. She said that she did not know about the relation of Shashi Krishna and Ramya.