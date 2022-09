హిందూపురంలో పొలిటికల్ హీట్: ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణపై కేసు పెట్టిన హిజ్రాలు.. ఎందుకంటే!!

Hindupuram

హిందూపురం ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ రాజకీయాల్లో కూడా ఆయన తనదైన మార్కు రాజకీయాలను చూపిస్తుంటారు. ఇటీవల ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ పేరు మార్పుపై తనదైన శైలిలో మండిపడిన బాలకృష్ణ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డిని, వైయస్సార్ సిపి సర్కార్ ను టార్గెట్ చేశారు. ఇక వైఎస్సార్సీపీ నేతలు కూడా బాలయ్య ను టార్గెట్ చేసిన నిప్పులు చెరిగారు. మంత్రులు సైతం బాలయ్యకు చురకలంటించారు. అయితే తాజాగా హిందూపురం ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ పై హిజ్రాలు పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

English summary

Some hijras complained at the police station that Hindupuram MLA Nandamuri Balakrishna is not living in hindupuram, who should we talk to about our problems. TDP leaders are angry that this is the work of YSRCP leaders.