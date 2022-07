స్కూల్ చిన్నారులపై ప్రిన్సిపల్ కొడుకు అమానుషం; చాక్లెట్స్ ఆశచూపించి న్యూడ్ వీడియోలు తీసి, ఆపై..

Hyderabad

హైదరాబాద్: మనుషుల్లో మానవత్వం రోజురోజుకీ కనుమరుగైపోతుంది. దానవత్వం పెరిగిపోతోంది. ఏం చేస్తున్నాము అన్న విచక్షణ మరచి దారుణంగా ప్రవర్తిస్తున్న వారు, సభ్య సమాజం సిగ్గుతో తలదించుకునేలా అకృత్యాలకు పాల్పడుతున్న వారు రోజురోజుకు పెరిగిపోతున్నాయి. చదువుకున్నవారు, చదువులేని వారు అన్న తేడా లేకుండా సభ్యతను మరచి ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఇక అటువంటి ఘటనే హైదరాబాద్లో చోటుచేసుకుంది.

English summary

principal's son sexually assaulting school girls took place at Moin Bagh in Santosh Nagar, Hyderabad. The police have arrested a young man named Yaser who was making nude videos and then sexually harassing the girls.