నగర పాలక సంస్ధ వినూత్న ప్రయోగం.!గణేష్ నిమజ్జనాలకు నగరంలో 74 తాత్కాలిక చెరువులు.!

హైదరాబాద్: వినాయకుడి నిమజ్జన మహోత్సవాలకు నగర పాలక సంస్థ వినూత్న ఏర్పాట్లను చేస్తోంది. గతంలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా నూతన పద్దతులలో నిమజ్జన కార్యక్రమాలను నిర్వహించించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది నగర పాలక సంస్థ. గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాల నేపథ్యంలో నిమజ్జనానికి 74 తాత్కాలిక చెరువులను సిద్దం చేస్తున్నారు నగర పాలక అధికారులు. కొన్ని చోట్ల కుంటలతో పాటుగా తాత్కాలికంగా ప్రత్యేక కృత్రిమ కొలనులను ఏర్పాటు చేశారు. శాశ్వతంగా జిహెచ్ఎంసి ద్వారా 28 ప్రాంతాల్లో నిమజ్జన కొలనులను నిర్మించారు.

English summary

The city administration is making innovative arrangements for the immersion celebrations of Lord Ganesha. The city administration is preparing to organize immersion programs in new ways like never before.