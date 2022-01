నగరంలో మరో స్టీల్ బ్రిడ్జ్.!పంజాగుట్ట నుండి కేబీఆర్ పార్క్ వరకు నిరాటంక ప్రాయాణం.!

Hyderabad

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : విశ్వనగరంగా ఎంతో శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న హైదరాబాద్ మహానగరంలో రోజురోజుకు పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ నియంత్రణ కోసం ప్రభుత్వం అనేక చర్యలను తీసుకుంటుందని రాష్ట్ర పశుసంవర్ధక, మత్స్య, పాడి పరిశ్రమల అభివృద్ధి, సినిమాటోగ్రఫీ శాఖల మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ వెల్లడించారు. గురువారం పంజాగుట్టలో 17 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో పంజాగుట్ట గ్రేవ్ యార్డ్ కు నూతనంగా నిర్మించిన స్టీల్ బ్రిడ్జి ని మంత్రులు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్, మహమూద్ అలీ లు ప్రారంభించారు.

English summary

Talsani Srinivas Yadav, Minister of State for Livestock, Fisheries and Dairy Development and Cinematography, said that the government will take a number of steps to control the ever-increasing traffic in the fast-growing city of Hyderabad.