Bigg Boss Nominations: ఈ వారం ఎలిమినేషన్ లిస్ట్ ఇదే: మళ్లీ వాళ్లే

Hyderabad

oi-Chandrasekhar Rao

హైదరాబాద్: వరల్డ్ బిగ్గెస్ట్ టెలివిజన్ రియాలిటీ షో బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్ 5.. రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ రసవత్తరంగా మారుతోంది. ఏడోవారంలోకి అడుగు పెట్టింది. బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో టాస్క్‌, ఆ సమయంలో వారి మధ్య ఏర్పడే ఎమోషన్స్ పాటు టీవీక్షకులను ఎంటర్‌టైన్ చేస్తోన్నాయి. వీకెండ్ వచ్చే సరికి అంచనాలకు ఏ మాత్రం అందని విధంగా కంటెస్టెంట్లు ఎలిమినేట్ అవుతున్నారు. హమీద ఖాతూన్, శ్వేతావర్మ.. ఇలా ఎలిమినేట్ అయిన వారే.

English summary

Total eight contestants got finally nominated for eviction for week 7. Kajal, Ravi, Siri, Anee, Priya, Sreerama Chandra and Jaswant stood nominated for the week. Lobo in the secret room that he was directly nominated for eviction.