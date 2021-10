Hyderabad

హైదరాబాద్: టాలీవుడ్ మన్మధుడు అక్కినేని నాగార్జున హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తోన్న బిగ్గెస్ట్ టెలివిజన్ రియాలిటీ షో బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్ 5..అయిదో వారంలోకి ఎంట్రీ అయింది. ఎలిమినేషన్‌ డే వచ్చేసింది. మరొకరు బిగ్‌బాస్ హౌస్ నుంచి బయటికి వెళ్లిపోనున్నారు. ఈ వారం ఎవరు బిగ్‌బాస్ హౌస్ నుంచి ఎలిమినేట్ అవుతారనే హాట్ డిబేట్‌‌గా మారింది. ఇప్పటిదాకా వరుసగా మూడు వారాల్లో ముగ్గురు విమెన్ కంటెస్టెంట్స్ హౌస్ నుంచి బయటికి వెళ్లారు. మేల్ కంటెస్టెంట్ నాలుగో ఎలిమినేటర్‌గా నిలిచాడు. ఈ ట్రెండ్‌కు కొనసాగుతుందా? లేక.. బ్రేక్ పడుతుందా? అనేది ఈ రాత్రికి తేలిపోతుంది.

Hameedha vellipoyaka src ika thana own game aadutadu and he can pull the viewers from now 😍 Ika src ki equal ga unna shannu trio lo Jessie elemination ithe gani line Loki raadu...trio unnantha varaku it's a sucide game for shannu ✅💯 #BiggBossTelugu5 pic.twitter.com/fWmw9yHGYi

#hamida 👌 #shanmukh 🤣🤣..first play your @shannu__7 .. then focus on other contestants games bro... #BiggBossTelugu5 pic.twitter.com/b9hfWIFnew

After the elimination of Sarayu, Uma Devi and Lahari and Natraj Master, now Hamida to get eliminated as a part of fifth week elimination in Bigg Boss Telugu 5 reality show.