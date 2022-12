Hyderabad

oi-Rajashekhar Garrepally

హైదరాబాద్: తెలంగాణకు మరో భారీ పెట్టుబడి తరలివచ్చింది. డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు సహా విస్తరణ ప్రణాళికల్లో భాగంగా హైదరాబాద్‌లో రూ. 6,200 కోట్ల భారీ పెట్టుబడి పెట్టనున్నట్లు క్యాపిటల్యాండ్ సంస్థ తెలిపింది. రాష్ట్ర పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ సమక్షంలో మంగళవారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒప్పందం కుదర్చుకుంది. ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో ఐటీ, ప‌రిశ్ర‌మ‌ల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్‌, ఐటీ శాఖ ప్రిన్సిప‌ల్ సెక్ర‌ట‌రీ జ‌యేశ్ రంజ‌న్‌, క్యాపిట‌ల్యాండ్ ఇండియా ట్ర‌స్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీస‌ర్ సంజీవ్ దాస్ గుప్తా, రియ‌ల్ అసెట్స్ సీఈవో పాట్రిక్ బూకాక్ పాల్గొన్నారు.

In the presence of Minister @KTRTRS, Telangana Govt. and @CapitaLand India Trust (CLINT) have signed an MoU whereby the latter is setting up a 36 MW capacity data centre in Madhapur with ₹1200 Cr investment. The 2,50,000 sq ft data centre will be operational by the end of 2024. pic.twitter.com/t5sxXb2yeN