ఎయిర్ పోర్టులో ఆ కష్టాలకు చెక్.. శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో నేటినుండి అందుబాటులోకి డిజీయాత్ర యాప్

Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్ : కేంద్రం ఆమోదించిన డిజియాత్ర కార్యక్రమానికి అనుగుణంగా, తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం డిజియాత్ర ప్లాట్‌ఫారమ్ ద్వారా నేటి నుండి సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. డిజియాత్ర యాప్ డాక్యుమెంట్స్ పరిశీలనకు క్యూలో నిలబడే ఇబ్బంది లేకుండా ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేస్తుంది. విమానాశ్రయంలో ఎటువంటి అవాంతరాలు లేని ప్రయాణానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఎయిర్ పోర్ట్ లో జరిగే అనేక తనిఖీలను నివారిస్తుంది.

English summary

Digi yatra app will be available at Shamshabad Airport from today. This will check the difficulties at the airport.