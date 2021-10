రేపు యాదాద్రికి కేసీఆర్: పునఃప్రారంభ ముహూర్తం ప్రకటనకు ఛాన్స్

Hyderabad

హైదరాబాద్: తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కే చంద్రశేఖర్ రావు మంగళవారం యాదాద్రి ఆలయాన్ని సందర్శించనున్నారు. శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి వారి ఆలయం జీర్ణోద్ధారణ పనులు ముగింపు దశకు వచ్చిన నేపథ్యంలో వాటిని స్వయంగా పర్యవేక్షించనున్నారు. ఆలయాన్ని పునఃప్రారంభించడానికి అవసరమైన ముహూర్తంపై ఆలయ అర్చకులతో చర్చిస్తారు. దీనిపై ఓ నిర్ణయానికి వస్తారు. ఆలయం పునఃప్రారంభించే సమయంలో మహా సుదర్శన యాగాన్ని నిర్వహించాల్సి ఉంది.

మహా సుదర్శన యాగానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను కేసీఆర్ ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. యాదాద్రి లక్ష్మీనరసింహ స్వామి వారి ఆలయంలో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన లైటింగ్ వ్యవస్థను కేసీఆర్ పరిశీలిస్తారు. కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలను స్వీకరించిన తరువాత.. ఈ ఆలయానికి మహర్దశ పట్టిన విషయం తెలిసిందే. 1,800 కోట్ల రూపాయలతో దీన్ని అభివృద్ధి చేస్తోంది కేసీఆర్ సర్కార్. యాదాద్రిలో విశాలమైన రోడ్లను నిర్మించింది. ఇప్పటికే 1,000 కోట్ల రూపాయలను వ్యయం చేసింది.

ఉదయం 11:30 గంటలకు కేసీఆర్ హెలికాప్టర్‌లో హైదరాబాద్ నుంచి యాదాద్రికి బయలుదేరి వెళ్తారు. ఆయన వెంట దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి, సూర్యాపేట్ జిల్లాకు చెందిన విద్యుత్ శాఖ మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి, అధికారులు, నల్లగొండ, సూర్యాపేట్, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు చెందిన మంత్రులు, టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారు. నిర్మాణ పనులను పర్యవేక్షించిన అనంతరం అదే రోజు సాయంత్రం ఆయన హైదరాబాద్‌కు తిరిగి చేరుకుంటారు.

