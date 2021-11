విద్యార్థినిపై కక్ష, కోపం, పగ.. ఓ టీచర్ వికృత చేష్టలు, షర్ట్ విప్పేసి, ప్యాంట్ విప్పమని..

Hyderabad

oi-Shashidhar S

వర్ణ వివక్ష కొనసాగుతూనే ఉంది. కొన్ని చోట్ల పెచ్చుమీరుతోంది. అవును కొన్ని ఘటనలు ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వస్తోన్నాయి. విశ్వనగరి భాగ్యనగరంలో కూడా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ఆ విషయం తర్వాత వెలుగులోకి వచ్చింది. సెయింట్ ఆండ్రూస్ స్కూల్‌లో అనిత అనే 15 ఏళ్ల బాలిక చదువుతోంది. ఇటీవల పరీక్షలు జరిగాయి. ఆ సమయంలో ఆమె పిరియడ్‌లో ఉన్నారు. దీంతో పదే పదే బాత్రూం వెళ్లాల్సి వచ్చింది. దానిపై సదరు మాస్టర్‌గా అనుమానం కలిగింది. ఇంకేముంది దారుణంగా అవమానించారు.

English summary

A Dalit student of the St Andrews School in Hyderabad was allegedly made to strip by her teacher, on the suspicion that she was copying in the exams.