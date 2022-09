భాగ్యనగరంలో గణేశ నిమజ్జనం ఏర్పాట్లపై రగడ; బండి సంజయ్ హెచ్చరికతో టీఆర్ఎస్ వర్సెస్ బీజేపీ!!

Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్ : గతంలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా ఈసారి గణేష్ నవరాత్రుల సందర్భంగా అధికార టీఆర్ఎస్ ప్రతిపక్ష బీజేపీ మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతుంది. నిమజ్జనానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లను చేయడం లేదని బిజెపి తెలంగాణ సర్కారు తీరును తప్పు పడుతోంది. సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వుల పేరుతో సీఎం కేసీఆర్ హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బతీస్తున్నారని విమర్శలు గుప్పించారు. ఇక వినాయక నిమజ్జనోత్సవానికి కృత్రిమ చెరువులను ఏర్పాటు చేస్తున్నామని ప్రభుత్వం చెబుతుంటే, సీఎం కేసీఆర్ కు హిందువుల పండుగలు అంటే, అందులో ముఖ్యంగా వినాయక నవరాత్రులు అంటే శ్రద్ధ లేదని బీజేపీ విమర్శిస్తుంది.

The TRS government and the BJP seem to be locking horns over the Ganesh immersion programme to be held on Friday in greater hyderabad.