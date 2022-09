హైదరాబాద్ లోని ఆ ఆస్పత్రిలో ఒక్క రూపాయికే వైద్యం; షుగర్ టెస్టులు కూడా ఉచితం!!

Hyderabad

Dr Veena Srinivas

వైద్యో నారాయణో హరి అంటారు. వైద్యుడు దైవంతో సమానం అని అర్థం. కానీ నేటి రోజుల్లో వైద్యం పేరుతో విపరీతమైన వ్యాపారం కొనసాగుతుంది .ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో ఏదైనా అనారోగ్యం వచ్చి ఆసుపత్రికి వెళ్లాలంటే వేల రూపాయల డబ్బులు చేతిలో పట్టుకోవాల్సిందే. తీవ్ర అనారోగ్యం బారిన పడి ఇబ్బంది పడుతున్నా కూడా ఆసుపత్రులలో ఫీజుల వసూళ్ల నేపథ్యంలో చాలా మంది ఆసుపత్రులకు వెళ్లాలంటేనే భయపడుతున్నారు. కేవలం వైద్యుడు చూడడానికి తీసుకునే ఓపి ఫీజు కూడా 500 నుండి 1000 రూపాయల వరకు ఉంది అంటే పరిస్థితి ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

English summary

At GG Charitable Hospital at Ram Nagar, Hyderabad, treatment is provided for just one rupee. Sugar tests are also done for free.