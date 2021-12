వాడి వేడిగా జీహెచ్ఎంసీ రెండవ స్టాండింగ్ కమిటీ సమావేశం.! 9అంశాలు కమిటీ ఆమోదం.!

Hyderabad

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : జిహెచ్ఎంసి స్టాండింగ్ కమిటీ రెండో సమావేశం బుధవారం మేయర్ గద్వాల్ విజయలక్ష్మి అధ్యక్షతన జరిగింది. హౌసింగ్ శాఖలో ఔట్ సోర్సింగ్ ద్వారా న్యాక్ ఇంజనీర్ల నియామకంలో రిజర్వేషన్ ప్రకారంగా నియమించడం జరిగింది. సమావేశంలో సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు మేయర్ సమాధానం ఇచ్చారు. పాత బస్తీ యువతకు ఉపాధి కల్పించేందుకు అవకాశాలు మెరుగు పరచాలని, పాత బస్తీలో కూడా న్యాక్ ద్వారా శిక్షణ పొందుతున్నారని సభ్యులు మేయర్ కు సూచించారు.

English summary

The second meeting of the GHMC Standing Committee was chaired by Mayor Gadwal Vijayalakshmi on Wednesday. NAC engineers were recruited by outsourcing in the housing department on reservation basis