వ్యాక్సిన్ తొలి డోసు తీసుకున్న కేటీఆర్: డెల్టా వేరియంట్ మరో 2 నెలలు, కరోనా పట్ల జాగ్రత్తంటూ డీహెచ్

Hyderabad

oi-Rajashekhar Garrepally

హైదరాబాద్: తెలంగాణ ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ మంగళవారం కరోనా వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నారు. ఈ మేరకు తాను వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటున్న ఫొటోను ట్విట్టర్ వేదికగా పంచుకున్నారు. తెలంగాణలో వ్యాక్సిన్ ప్రక్రియ ప్రారంభమై చాలా కాలమైనప్పటికీ.. కేటీఆర్ మాత్రం ఇప్పటి వరకు వ్యాక్సిన్ తీసుకోలేదు.

Got my first jab today



Thank you Dr. Sree Krishna, Nurse Kerina Jyothi and all the healthcare workers who have been terrific #FrontlineWarriors 🙏#VaccinesWork #VaccinationDrive #TelanganaFightsCorona pic.twitter.com/ZjrYq1f3tY